На трассе под Каменск-Шахтинским грузовик спровоцировал массовое ДТП

По предварительной информации, 63-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Котель», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-2106». От удара «ВАЗ-2106» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107».