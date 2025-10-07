Ричмонд
На трассе под Каменск-Шахтинским грузовик спровоцировал массовое ДТП

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 7 октября, на 291-м километре автодороги Р-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 63-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом «Котель», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-2106». От удара «ВАЗ-2106» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107».

В результате инцидента пострадали четыре человека: водитель и пассажир «ВАЗ-2106», а также два пассажира «ВАЗ-2107».

