Поселок Первомайский в Тульской области посетила бригада медиков

Во время выезда был организован акушерский осмотр. Люди смогли сдать анализы на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также анализ кала на скрытую кровь для своевременного обнаружения заболеваний ЖКТ. Им выполнили электрокардиограмму для оценки сердечной деятельности, флюорографию для выявления патологий легких, измерили внутриглазное давление. Волонтеры-медики помогали врачам при проведении диагностических процедур и давали жителям рекомендации по поддержанию здоровья и активности, кроме этого, привели в порядок территорию ФАПа.