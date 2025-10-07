Поселок Первомайский в Тульской области посетила бригада медиков

Врачи и волонтеры-медики 2 октября посетили поселок Первомайский Ефремовского района Тульской области в ходе Всероссийского благотворительного проекта «Добро в село». Повышение доступности медицинской помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Бригада медработников провела комплексные обследования на базе фельдшерско-акушерского пункта. Этот медпункт обслуживает 209 жителей, среди которых 27 детей. В течение дня около 30 жителей поселка прошли различные диагностические процедуры и получили консультации врачей. Каждый участник заполнил анкету для оценки индивидуальных факторов риска.
Во время выезда был организован акушерский осмотр. Люди смогли сдать анализы на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также анализ кала на скрытую кровь для своевременного обнаружения заболеваний ЖКТ. Им выполнили электрокардиограмму для оценки сердечной деятельности, флюорографию для выявления патологий легких, измерили внутриглазное давление. Волонтеры-медики помогали врачам при проведении диагностических процедур и давали жителям рекомендации по поддержанию здоровья и активности, кроме этого, привели в порядок территорию ФАПа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.