В Омске с 1 октября изменили тарифы на отопление

В Омской области с 1 октября выросли тарифы на отопление, следует из документа, оказавшегося в распоряжении «СуперОмска».

Согласно приказу Региональной энергетической комиссии Омской области, изменения внесены в документ «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей Акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 11” для исполнения решения Федеральной антимонопольной службы.

«В подстроке “2025” таблицы приложения № 1 “Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2023−2027 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием теплоносителя в виде воды, с применением метода индексации установленных тарифов” цифры “2 083 017,18” заменить цифрами “2 266 193,05”, — указано в документе.

При этом тарифы для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, на 2025 год устанавливаются в новых размерах и составляют:

— с 1 января по 30 июня — 1 189,8 рубля;

— с 1 июля по 30 сентября — 1 356,37 рубля;

— с 1 октября по 31 декабря — 1 488, 61 рубля.

Документ вступил в силу 1 октября. Напомним, по состоянию на 2022 год предполагалось, что тариф на весь год составит 1 152,87 рубля в месяц и останется таковым в первом полугодии 2026-го.

Отметим, услуги по теплоснабжению в Омске оказывают более 20 организаций. Для каждой из них устанавливаются свои тарифы.