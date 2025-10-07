Ричмонд
Казанский лицей № 78 «Фарватер» вошел в топ-10 инклюзивных школ России

С 14 по 16 октября команда лицея представит Татарстан в финале конкурса в Москве.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казанский лицей № 78 «Фарватер» вошел в десятку лучших заочного этапа XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа — 2025». В конкурсе принимали участие 56 образовательных организаций страны. С 14 по 16 октября команду ожидает финальный этап в Москве.

В лицее инклюзивное обучение с 2008 года. В лицее созданы все условия для удобства учеников с особыми образовательными потребностями: лифты, пандусы, тактильные дорожки, а главное — внимательная и профессиональная команда педагогов, сообщает пресс-служба Управления образования.

Кроме основной учебной программы, ребята занимаются в инклюзивных театральных, вокальных и творческих студиях. Среди достижений — победы в чемпионатах «Абилимпикс», а также участие в проектах «Билет в будущее» и «Россия — мои горизонты».