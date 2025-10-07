В Ижевске на форуме «Мир в диалоге» обсудят патриотическое воспитание

В этом году форум пройдет в восьмой раз. Модераторами дискуссионных площадок выступят федеральные и региональные эксперты в сфере национальной политики. Участники обсудят патриотическое воспитание молодежи, механизмы адаптации иностранных граждан, развитие казачества и этноволонтерства. Во время форума состоится круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей», дискуссия «Роль СМИ и социальных медиа в гармонизации межнациональных отношений». Также пройдут открытый диалог «Традиционные знания и устойчивое развитие территорий коренных малочисленных народов России» и другие мероприятия.