В Ижевске на форуме «Мир в диалоге» обсудят патриотическое воспитание

Межрегиональный форум муниципальных образований «Мир в диалоге» состоится 15−16 октября в Доме дружбы народов в Ижевске. Мероприятие направлено на развитие социальной активности и патриотизма у молодежи, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве национальной политики Удмуртской Республики.
В этом году форум пройдет в восьмой раз. Модераторами дискуссионных площадок выступят федеральные и региональные эксперты в сфере национальной политики. Участники обсудят патриотическое воспитание молодежи, механизмы адаптации иностранных граждан, развитие казачества и этноволонтерства. Во время форума состоится круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей», дискуссия «Роль СМИ и социальных медиа в гармонизации межнациональных отношений». Также пройдут открытый диалог «Традиционные знания и устойчивое развитие территорий коренных малочисленных народов России» и другие мероприятия.
Помимо этого, состоится награждение победителей республиканского конкурса лучших муниципальных практик в сфере национальных отношений. Также будут организованы выставка этнокультурных проектов, этномаркет и фотовыставка. Участники смогут посетить экскурсию по музею-лаборатории народов Удмуртии и ознакомиться с выставкой лучших муниципальных практик республики.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.