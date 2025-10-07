В Свердловской области открыт прием заявок на участие в новогодней ярмарке

Сбор заявок на участие в ежегодной новогодней ярмарке в креативном кластере «Домна» стартовал в Свердловской области. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Праздничный маркет пройдет с 19 по 21 декабря. В нем смогут бесплатно принять участие все производители, которые пройдут отбор. Продавцы смогут представить продукцию, соответствующую новогодней тематике: елочные игрушки, предметы интерьера и декора, одежду и аксессуары, украшения, свечи, керамику, открытки, календари и другие праздничные подарки. Ярмарку будет сопровождать развлекательная программа, в том числе творческие мастер-классы для детей.
«Это будет уже восьмая ярмарка в “Домне” и четвертая новогодняя — завоевавшая любовь екатеринбуржцев и ставшая доброй городской традицией. Прошлый маркет был одним из самых масштабных по числу участников и посетителей: за подарками на улицу Вайнера пришли более 3,7 тысячи гостей. Мы обеспечиваем продавцов всем необходимым: торговым местом, оборудованием и всем, что создает атмосферу этого праздника», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Заявки на участие принимаются до 9 ноября. Их можно подать по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.