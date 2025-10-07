В Свердловской области открыт прием заявок на участие в новогодней ярмарке

«Это будет уже восьмая ярмарка в “Домне” и четвертая новогодняя — завоевавшая любовь екатеринбуржцев и ставшая доброй городской традицией. Прошлый маркет был одним из самых масштабных по числу участников и посетителей: за подарками на улицу Вайнера пришли более 3,7 тысячи гостей. Мы обеспечиваем продавцов всем необходимым: торговым местом, оборудованием и всем, что создает атмосферу этого праздника», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.