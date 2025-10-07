В Башкирии подорожает плата за посещение памятников природы

По данным министерства экологии Башкирии всего в республике расположено 217 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Из них 5 природные парки, 27 государственных заказников и 179 памятников природы. В 2025 году их посетили в общей сложности 260 тысяч туристов.