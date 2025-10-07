В Башкирии подорожает плата за посещение памятников природы

Стоимость посещения особо охраняемых природных территорий в Башкирии будет проиндексирована. Соответствующее поручение дал на заседании правительства республики премьер-министр Андрей Назаров. В последний раз стоимость посещения памятников природы менялась в 2021 году.
По данным министерства экологии Башкирии всего в республике расположено 217 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Из них 5 природные парки, 27 государственных заказников и 179 памятников природы. В 2025 году их посетили в общей сложности 260 тысяч туристов.
По решению властей республики плата за посещение ООПТ будет повышена. Однако, как отметили в правительстве Башкирии, вырученные деньги будут направлены на развитие инфраструктуры и сохранение природных объектов.
Посещение памятников природы для участников СВО и членов их семей, а также для членов семей погибших участников СВО будет бесплатным.
