Конфеты с малиной и натуральным кактусом появились в Беларуси

В Беларуси появились «кактусовые» конфеты. Новинку представила кондитерская фабрика «Коммунарка».
Белорусский представитель выпустил новые конфеты с малиной и кактусом в молочном шоколаде.
Белорусские конфеты с кактусом можно найти в фирменных магазинах. Фото: kommunarka.by.
— Уникальное сочетание — сладость малины и освежающая нотка натурального кактуса в молочном шоколаде, — рассказали на фабрике.
Ранее фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.
А еще Белгоспищепром сказал, как белорусские кондитеры обыграли тему картошки.
Тем временем МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко разобраться с ценами.