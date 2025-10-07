Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфеты с малиной и натуральным кактусом появились в Беларуси

В Беларуси выпустили шоколадные конфеты с кактусом и малиной.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появились «кактусовые» конфеты. Новинку представила кондитерская фабрика «Коммунарка».

Белорусский представитель выпустил новые конфеты с малиной и кактусом в молочном шоколаде.

Белорусские конфеты с кактусом можно найти в фирменных магазинах. Фото: kommunarka.by.

— Уникальное сочетание — сладость малины и освежающая нотка натурального кактуса в молочном шоколаде, — рассказали на фабрике.

Ранее фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.

А еще Белгоспищепром сказал, как белорусские кондитеры обыграли тему картошки.

Тем временем МАРТ прокомментировал видео с требованием Лукашенко разобраться с ценами.