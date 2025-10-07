В Батайске ввели в эксплуатацию первый дом нового жилого квартала

— Мы всегда стремимся быть не только финансовым партнером, но и реализовывать проекты, которые меняют облик городов и делают жизнь людей лучше и комфортнее. Наш кредитный портфель по поддержке жилого строительства в Ростовской области за год вырос более чем на треть и превышает 110 млрд рублей. Мы поддерживаем разные проекты — от современных жилых кварталов до уникальных резиденций и частных домов. Главное, что все эти проекты развивают городскую инфраструктуру и помогают тысячам семей исполнить мечту о собственном жилье, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.