В Батайске ввели в эксплуатацию первый дом нового жилого квартала

В Батайске в торжественной обстановке введен в эксплуатацию первый дом жилого квартала. Рядом на улице Половинко также был благоустроен сквер, названный в честь Героя Советского Союза, уроженца Батайска, Поликарпа Александровича Половинко. Финансовую поддержку проекту строительства «Речного Жемчуга» оказал Сбер.
— Мы всегда стремимся быть не только финансовым партнером, но и реализовывать проекты, которые меняют облик городов и делают жизнь людей лучше и комфортнее. Наш кредитный портфель по поддержке жилого строительства в Ростовской области за год вырос более чем на треть и превышает 110 млрд рублей. Мы поддерживаем разные проекты — от современных жилых кварталов до уникальных резиденций и частных домов. Главное, что все эти проекты развивают городскую инфраструктуру и помогают тысячам семей исполнить мечту о собственном жилье, — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Ожидается, что при поддержке банка также будут построены еще два дома. При этом общая сумма инвестиций составит почти 1 млрд рублей.
— Нацеленность Ростовской области на увеличение «зеленых зон» является для нас приоритетом и не ограничивается донской столицей. В Батайске рядом с новым жильем появился сквер имени героя Советского союза, батайчанина Поликарпа Половинко, внесшего значительный вклад в Великую Победу. В честь объявленного в России 2025 года годом Защитника отечества мы заложили в сквере капсулу времени, которая будет вскрыта к 100-летию Победы 9 мая 2045 года. В зеленом сквере теперь будут гулять и жители нового жилого квартала, — отметил заместитель Губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
По словам застройщика Владимира Дорошенко, всего в рамках проекта планируется построить одиннадцать домов.