В Ростове дело о шестерых обвиняемых в похищении человека и вымогательстве направят в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Ростова-на-Дону, обвиняемых в похищении человека, вымогательстве и незаконном завладении автомобилем. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, в сентябре прошлого года преступная группа потребовала у двух местных жителей 1,2 млн рублей. Для реализации своего плана они похитили одного из потерпевших, поместили его в салон собственного автомобиля и, применяя физическое насилие и угрозы, требовали передачи денежных средств. В результате им удалось получить от жертвы 300 тысяч рублей, после чего они скрылись с места преступления.
Преступление было раскрыто благодаря сообщению очевидца похищения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все подозреваемые были задержаны, и суд по ходатайству следствия избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
Собранные по делу доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
