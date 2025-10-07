В Ростове дело о шестерых обвиняемых в похищении человека и вымогательстве направят в суд

По данным следствия, в сентябре прошлого года преступная группа потребовала у двух местных жителей 1,2 млн рублей. Для реализации своего плана они похитили одного из потерпевших, поместили его в салон собственного автомобиля и, применяя физическое насилие и угрозы, требовали передачи денежных средств. В результате им удалось получить от жертвы 300 тысяч рублей, после чего они скрылись с места преступления.