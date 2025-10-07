Больница Куйбышева в Новосибирской области получила около 50 единиц техники

Около 50 единиц новейшего медицинского оборудования поставили в 2025 году в центральную районную больницу (ЦРБ) города Куйбышева Новосибирской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Для нашего эндоскопического отделения мы получили две видеоэндоскопические стойки. Они в работе с конца апреля, и с их помощью уже выявили несколько десятков случаев тяжелой патологии. Это онкозаболевания, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, патология пищевода», — рассказал главный врач Куйбышевской ЦРБ Евгений Васильев.
Больница приобрела в этом году диагностическое оборудование и оснащение для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Среди прибывшей в этом году техники — видеоларингоскоп в поликлинику, иммунофлюоресцентный анализатор для лаборатории, функциональные кровати в инфекционное отделение, операционные светильники и пять лазерных электрокоагуляторов в операционные.
Много нового оборудования предназначалось для фельдшерско-акушерских пунктов. Это электрокардиографы, спирографы, передвижные светильники, паровые стерилизаторы. В те населенные пункты, где есть акушерки, поставили кольпоскопы.
«Поступившее оборудование позволяет улучшать диагностический процесс в ФАПах, что в дальнейшем положительно скажется на здоровье жителей. Кто хорошо диагностирует, тот хорошо и лечит. Диагностика рядом с домом — и людям удобнее, и в поликлинике меньше очередей. Ведь у пациентов уже нет необходимости ехать для этого в Куйбышев», — отметил Евгений Васильев.
Также по нацпроекту ЦРБ обновила парк санитарного автотранспорта. Три «Лады» и УАЗ работают на вызовах, перевозят маломобильных пациентов, доставляют в лабораторию анализы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.