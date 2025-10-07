Больница Куйбышева в Новосибирской области получила около 50 единиц техники

«Поступившее оборудование позволяет улучшать диагностический процесс в ФАПах, что в дальнейшем положительно скажется на здоровье жителей. Кто хорошо диагностирует, тот хорошо и лечит. Диагностика рядом с домом — и людям удобнее, и в поликлинике меньше очередей. Ведь у пациентов уже нет необходимости ехать для этого в Куйбышев», — отметил Евгений Васильев.