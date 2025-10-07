В Ханты-Мансийске пройдет семейный фестиваль «ПапаФест-2025»

Семейный фестиваль «ПапаФест-2025» пройдет 11 октября в Ханты-Мансийске. Мероприятие проведут по национальному проекту «Семья», сообщили в городском информационном центре.
Событие направлено на укрепление института семьи, повышение роли отцовства и создание условий для качественного семейного досуга. Гостей фестиваля ждет разнообразная программа, включающая конкурс «Папа может!» и интерактивные развлечения для всей семьи.
Фестиваль состоится с 10:00 до 14:00 по адресу: конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо», улица Студенческая, 19, зал «Югра».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.