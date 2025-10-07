В Омске закрывается магазин сети «Центр-книга» в Амурском поселке

Омская сеть «Центр-книга» 18 сентября объявила о закрытии еще одного магазина. Правда, местные СМИ заметили это только сегодня, речь идет о точке в Амурском поселке.
О том, что закроется магазин на улице 4-я Челюскинцев в ТК «Амурский», сеть предупредила в своем паблике во «ВКонтакте».
«Друзья, наш книжный магазин закрывается. Приходите, пока полки еще полны — выбирайте, читайте, уносите домой кусочек нашего книжного мира» — написали в группе, уточнив, что в связи с этим скидки на все книги там объявлены в 50%.
Известно, что в Омске на продажу выставлено еще одно помещение, где долго был еще один магазин сети, на проспекте Карла Маркса у магазина «Голубой огонек». Объявленная цена — 18,5 млн рублей. До того прекратили работу магазины сети на улице Богдана Хмельницкого и в ТРК «Маяк Молл».
«Центр-книга» — омская сеть магазинов, работающая около 30 лет, ее владелец предприниматель Владимир Спицын. В состав нее входят и оптовый склад с библиотечным коллектором, обеспечивающий учебниками и книгами библиотеки учебных заведений.
Ранее «КП Омск» публиковала интервью омской писательницы Стаси Вертинской, пишущей в основном в жанре веселого фэнтези. Ее книги выходят прежде всего на двух электронных книжных платформах и в формате аудио.