В Омске закрывается магазин сети «Центр-книга» в Амурском поселке

Известно, что в Омске на продажу выставлено еще одно помещение, где долго был еще один магазин сети, на проспекте Карла Маркса у магазина «Голубой огонек». Объявленная цена — 18,5 млн рублей. До того прекратили работу магазины сети на улице Богдана Хмельницкого и в ТРК «Маяк Молл».