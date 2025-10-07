Экологичную котельную на биотопливе запустили в якутском селе Кустур

Новую котельную на биотопливе ввели в эксплуатацию в селе Кустур в Эвено-Бытантайском районе Якутии. Модернизация коммунальной инфраструктуры в районах республики проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Мощность объекта составляет 3 МВт. Котельная оснащена дробильным цехом, где дрова перерабатываются в щепу. При полной загрузке она потребляет всего 7 куб. м дров в сутки, а в условиях сильного холода (до −40 градусов) — 4−5 куб. м.
В Кустуре насчитывается более 170 домов, из которых половина подключена к действующей котельной. Остальные дома подключены к новому объекту.
Это уже вторая котельная на древесной биомассе в Эвено-Бытантайском районе. Первую ввели в эксплуатацию в селе Джаргалах в 2019 году. С начала года в Якутии заработали три новые котельные, еще пять объектов планируют открыть до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.