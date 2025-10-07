Экологичную котельную на биотопливе запустили в якутском селе Кустур

Это уже вторая котельная на древесной биомассе в Эвено-Бытантайском районе. Первую ввели в эксплуатацию в селе Джаргалах в 2019 году. С начала года в Якутии заработали три новые котельные, еще пять объектов планируют открыть до конца года.