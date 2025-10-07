Обманутых омских дольщиков обнадежили долгожданным жильем и губернатор, и мэр

Сегодня, 7 октября, региональные губернатор и мэр с гордостью отчитались о введении в эксплуатацию многострадального дома по улице Тарской. Информацию омские ВИП-чиновники опубликовали в своих телеграм-каналах.
Первым успел обрадовать общественность омский градоначальник:
«Выдали разрешение на ввод в эксплуатацию дома переменной этажности в 10−13 этажей, который расположен на улице Тарская, 15. Площадь его жилых помещений — 25 927,5 квадратных метра. В доме — 308 квартир: 92 однокомнатные, 38 двухкомнатных, 174 трехкомнатные, три пятикомнатные и одна шестикомнатная. Высотка оборудована 18-ю лифтами. Застройщик — Некоммерческая организация “Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области”, — сообщил в 17:49 телеграм-канал Сергея Шелеста.
Спустя полтора часа хорошей новостью менее многословно поделился телеграм-канал Виталия Хоценко:
«Вводим в Омске в эксплуатацию очередной многоквартирный дом, где долгожданное жилье получат обманутые дольщики. В доме на улице Тарской — 308 квартир, восстановим права 292 граждан», — отметился в 19:28 телеграм-канал омского губернатора.
Простому омскому обывателю теперь не совсем понятно, кто же из двух ВИП-персон на самом деле является автором победы. Но это, на самом деле, не важно — главное, что многострадальный ЖК «Золотые купола» наконец будет достроен и несчастные дольщики получат квартиры.