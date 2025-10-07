Обманутых омских дольщиков обнадежили долгожданным жильем и губернатор, и мэр

Простому омскому обывателю теперь не совсем понятно, кто же из двух ВИП-персон на самом деле является автором победы. Но это, на самом деле, не важно — главное, что многострадальный ЖК «Золотые купола» наконец будет достроен и несчастные дольщики получат квартиры.