В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил создать отдельное регулирование для водителей такси, подрабатывающих на личных автомобилях.
«Мы предлагаем создать отдельное регулирование для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях, чтобы дать возможность людям — в том числе тем, кто возвращается с СВО, — легально и спокойно зарабатывать», — сказал Гусев РИА Новости.
Он рассказал, что сегодня на межфракционном совещании в Госдуме на тему «Такси в законе: как легализовать более миллиона водителей-подработчиков в такси» были подведены важные итоги двух лет действия закона о такси.
По словам политика, стало очевидно, что около полутора миллионов водителей оказались в «серой зоне». «Эти люди подрабатывали и будут подрабатывать, но действующие нормы для них просто невыполнимы. Требования к ежедневным мед- и техосмотрам не выполняет подавляющее большинство — и это факт, который нельзя игнорировать», — добавил Гусев.
Депутат также уточнил, что вторая важная тема — локализация такси и поддержка отечественного автопрома.
Как он подчеркнул, закон принят, но без стандартов для машин такси он не заработает, и такие стандарты должны быть, как у автобусов и электробусов: чтобы машина была удобной, безопасной, вмещала семью и багаж, а в настоящее время отечественных моделей, подходящих для этого, просто нет.
«Мы ждём предложения по стандартам от всех участников рынка — от водителей, автопарков, агрегаторов. На их основе подготовим поправки, чтобы сделать поездки на такси доступными, безопасными и комфортными для всех», — подытожил Гусев.