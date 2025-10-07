В Госдуме предложили ввести новые меры регулирования для таксистов

Как он подчеркнул, закон принят, но без стандартов для машин такси он не заработает, и такие стандарты должны быть, как у автобусов и электробусов: чтобы машина была удобной, безопасной, вмещала семью и багаж, а в настоящее время отечественных моделей, подходящих для этого, просто нет.