Перевозчика запрещенных психотропных веществ задержали в Ростове

В Ростове задержали водителя с психотропным веществом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону автоинспекторы задержали предполагаемого наркоперевозчика с крупной партией психотропных веществ. Инцидент произошел 20 сентября около 23 часов на улице Беляева, где сотрудники ОСБ ДПС остановили автомобиль «Пежо-407» для проверки. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

При общении с 38-летним водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Во время осмотра транспортного средства внимание правоохранителей привлек полиэтиленовый пакет с веществом. Проведенная экспертиза установила, что это был психотропный препарат весом 1,05 грамма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

