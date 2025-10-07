Перевозчика запрещенных психотропных веществ задержали в Ростове

При общении с 38-летним водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Во время осмотра транспортного средства внимание правоохранителей привлек полиэтиленовый пакет с веществом. Проведенная экспертиза установила, что это был психотропный препарат весом 1,05 грамма.