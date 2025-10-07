Перевозчика запрещенных психотропных веществ задержали в Ростове

В Ростове-на-Дону автоинспекторы задержали предполагаемого наркоперевозчика с крупной партией психотропных веществ. Инцидент произошел 20 сентября около 23 часов на улице Беляева, где сотрудники ОСБ ДПС остановили автомобиль «Пежо-407» для проверки. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
При общении с 38-летним водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Во время осмотра транспортного средства внимание правоохранителей привлек полиэтиленовый пакет с веществом. Проведенная экспертиза установила, что это был психотропный препарат весом 1,05 грамма.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
