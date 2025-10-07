Эксперт предостерегла от главной ошибки при похудении

Специалист также предупредила об опасности других популярных, но вредных стратегий. По ее словам, сама идея «сесть на диету» уже ошибочна, поскольку подразумевает резкое и неправильное ограничение. Не менее опасно и кратковременное голодание, например, когда весь день рацион состоит только из гречки или кефира. Такой экстремальный подход не принесет ничего, кроме вреда для здоровья, и не обеспечит стабильного результата в похудении.