Эксперт предостерегла от главной ошибки при похудении

В погоне за стройной фигурой многие совершают одну и ту же ключевую ошибку — резко урезают калории, совершенно не заботясь о качестве продуктов. Как пояснила врач-диетолог Наталья Мизинова в интервью NEWS.ru, такой подход лишает организм жизненно важных питательных веществ, даже если вес временно снижается.
— Человек решает питаться на 1,5 тысячи килокалорий, выпивает на обед сладкий коктейль, а на ужин съедает протеиновый батончик. Он считает, что уложился в калории, но при этом полностью лишает свой организм необходимых белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, — привела пример диетолог.
Специалист также предупредила об опасности других популярных, но вредных стратегий. По ее словам, сама идея «сесть на диету» уже ошибочна, поскольку подразумевает резкое и неправильное ограничение. Не менее опасно и кратковременное голодание, например, когда весь день рацион состоит только из гречки или кефира. Такой экстремальный подход не принесет ничего, кроме вреда для здоровья, и не обеспечит стабильного результата в похудении.
