Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года своими исследованиями проложили «мост» между микромиром, невидимым простому глазу, и нашим обычным макромиром, заложив основы квантовых вычислителей, с помощью которых можно будет создавать новые материалы и лекарства, рассказал РИА Новости директор Физтех-школы физики и исследований имени Ландау (ЛФИ) МФТИ, кандидат физико-математических наук Андрей Рогачев.
Нобелевская премия 2025 года по физике во вторник была присуждена британцу Джону Кларку (1942), французу Мишелю Деворе (1953) и американцу Джону Мартинису (1958) «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».
По словам Рогачева, нынешняя Нобелевская премия по физике — это признание решающего шага ученых, показавших, что квантовые законы действуют не только в мире атомов, но и в электрических цепях, которые можно собрать на лабораторном столе.
«Их эксперименты на сверхпроводящих схемах в 1980-е — 1990-е годы наглядно показали два эффекта: ток может “пройти сквозь стену”, туннелируя через потенциальный барьер без достаточной классической энергии, а энергия таких цепей распределяется ступенями — квантуется. Этот мост между микро- и макромиром стал фундаментом физики реальных устройств», — сказал Рогачев.
Он пояснил практическую важность сделанных открытий.
«На этой почве выросли сверхпроводящие кубиты — сегодня это ядро квантовых вычислений. Перспективы очевидны: ускорение материаловедения, надежные квантовые коммуникации и моделирование сложнейших молекул для разработки лекарств. Для нас, на Физтехе, в ЛФИ, это еще и сильный образовательный сигнал: фундаментальная наука рождает технологии будущего и мотивирует студентов подключаться к реальным проектам уже сегодня — от моделирования квантовых цепей до экспериментов в наших лабораториях», — отметил Рогачев.