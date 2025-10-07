Нобелевские лауреаты привели квантовую физику в наш мир, рассказал эксперт

«На этой почве выросли сверхпроводящие кубиты — сегодня это ядро квантовых вычислений. Перспективы очевидны: ускорение материаловедения, надежные квантовые коммуникации и моделирование сложнейших молекул для разработки лекарств. Для нас, на Физтехе, в ЛФИ, это еще и сильный образовательный сигнал: фундаментальная наука рождает технологии будущего и мотивирует студентов подключаться к реальным проектам уже сегодня — от моделирования квантовых цепей до экспериментов в наших лабораториях», — отметил Рогачев.