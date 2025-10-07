Российские ученые активно используют открытие нобелевских лауреатов по физике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые России активно используют открытие нобелевских лауреатов по физике в работах по созданию квантовых технологий. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник физического факультета Университета ИТМО Иван Иорш.
Во вторник в Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис за достижения в квантовой механике. Она присуждена «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».
«Исследователи продемонстрировали макроскопический квантовый эффект туннелирования, при котором не отдельная частица, а целое облако из миллиардов электронов в сверхпроводнике способно “просачиваться” через энергетический барьер. Кроме того, было показано, что такая макроскопическая система может обладать дискретными уровнями энергии — свойством, типичным для отдельных квантовых объектов, таких как электроны в атомах. Эти дискретные уровни сегодня активно используются в сверхпроводящих кубитах, которые составляют основу квантовых компьютеров, разрабатываемых как в России — Российским квантовым центром, МГТУ им. Баумана, НИТУ “МИСИС” и другими, так и за рубежом», — сказал он.
Как отметил специалист, эксперименты, за которые ученые получили нобелевскую премию, были проведены еще в 1985-м году. Работа лауреатов открыла возможности для разработки квантовых технологий следующего поколения, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики.
«В ИТМО исследованиями квантовых материалов активно занимается группа под руководством ведущего научного сотрудника физического факультета Василия Кравцова ее участники синтезируют новые материалы и проводят их теоретическое и экспериментальное изучение», — рассказал Иорш.