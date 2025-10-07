Российские ученые активно используют открытие нобелевских лауреатов по физике

«Исследователи продемонстрировали макроскопический квантовый эффект туннелирования, при котором не отдельная частица, а целое облако из миллиардов электронов в сверхпроводнике способно “просачиваться” через энергетический барьер. Кроме того, было показано, что такая макроскопическая система может обладать дискретными уровнями энергии — свойством, типичным для отдельных квантовых объектов, таких как электроны в атомах. Эти дискретные уровни сегодня активно используются в сверхпроводящих кубитах, которые составляют основу квантовых компьютеров, разрабатываемых как в России — Российским квантовым центром, МГТУ им. Баумана, НИТУ “МИСИС” и другими, так и за рубежом», — сказал он.