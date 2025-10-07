Команда Подмосковья заняла 1-е место в военно-патриотической игре

В интеллектуальных и физических испытаниях состязались представители юнармейских и военно-патриотических объединений из Московской, Калужской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. В ходе игры участники проявили свои умения и навыки в девяти различных категориях. Они показали свои знания в области военной истории и иерархии воинских званий Российской Федерации, скоростной сборке-разборке автомата Калашникова, ориентировании по азимуту, использовании средств радиационной защиты.