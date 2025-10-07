Команда Подмосковья заняла 1-е место в военно-патриотической игре

Команда из Подмосковья заняла первое место в межрегиональной военно-патриотической игре «Наследники Победы», которая прошла в Подольске. Ее организовали в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Соревнования состоялись в спортивном комплексе «Труд». Они собрали около 120 команд-участниц из разных уголков России. Победителем стала команда юнармейцев «Витязь» из поселка Быково, завоевавшая главный приз — Кубок мужества имени героя СВО Дмитрия Зернова.
В интеллектуальных и физических испытаниях состязались представители юнармейских и военно-патриотических объединений из Московской, Калужской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. В ходе игры участники проявили свои умения и навыки в девяти различных категориях. Они показали свои знания в области военной истории и иерархии воинских званий Российской Федерации, скоростной сборке-разборке автомата Калашникова, ориентировании по азимуту, использовании средств радиационной защиты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.