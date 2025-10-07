Последние новости к вечеру 7 октября 2025 года

ВСУ пытались атаковать градирню Нововоронежской АЭС
Боевой беспилотник ВСУ в ночь на вторник пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн «Росэнергоатом».
Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года
Словакия предоставит Украине технику для разминирования, но не оружие, заявил заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Это первый пакет гуманитарной помощи с конца 2023 года, одобренный правительством Роберта Фицо.
Татьяну Лазареву* заочно приговорили к семи годам колонии
Телеведущую обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов
С июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года
Нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.
* Признана в РФ иноагентом.