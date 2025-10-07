Ричмонд
Последние новости к вечеру 7 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 7 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 7 октября — в проекте Новости Mail.

ВСУ пытались атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Источник: РИА "Новости"

Боевой беспилотник ВСУ в ночь на вторник пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн «Росэнергоатом».

Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года

Источник: AP 2024

Словакия предоставит Украине технику для разминирования, но не оружие, заявил заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Это первый пакет гуманитарной помощи с конца 2023 года, одобренный правительством Роберта Фицо.

Татьяну Лазареву* заочно приговорили к семи годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Телеведущую обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов

Источник: РИА "Новости"

С июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года

Источник: Clément Morin/Nobel Prize Outreach

Нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

* Признана в РФ иноагентом.

