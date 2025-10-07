Глава Башкирии сохранил 16-ю строчку в рейтинге влияния губернаторов

Накануне Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило обновленный ежемесячный рентинг влияния глав регионов России. По итогам сентября глава Башкирии Радий Хабиров сохранил 16-ю позицию, как и месяцем ранее.
Рейтинг влияния региональных лидеров от АПЭК по итогам сентября 2025 года возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место занял глава Татарстана Рустам Минниханов, третья строчка за главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Четвертое место занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замыкает топ-5 губернатор Нижегородской области Глеб Сергеев.
В начале 2025 года глава Башкирии в ежемесячном рейтинге АПЭК по уровню влияния губернаторов занимал 24-е место.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.