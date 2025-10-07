Ричмонд
Российские физики успешно применяют принципы, открытые нобелевскими лауреатами

Работы ученых открыли возможность создания своего рода искусственных атомов на основе сверхпроводящих контуров с джозефсоновскими контактами, отметил доктор физико-математических наук Александр Мельников.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Работы по созданию квантовых компьютеров, которые стали возможны благодаря открытиям лауреатов нобелевской премии по физике в 2025 году, успешно идут в России. Об этом рассказал ТАСС доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики сверхпроводников Института физики микроструктур РАН (филиал ИПФ РАН), главный научный сотрудник Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Александр Мельников.

Нобелевскую премию в области физики за 2025 год получат британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис, сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук. Ученых отметили премией «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи».

«Работы лауреатов открыли возможность создания своего рода искусственных атомов на основе сверхпроводящих контуров с джозефсоновскими контактами, которые могут быть использованы как квантовые биты для реализации квантовых вычислений. Работы в направлении создания таких квантовых компьютеров активно ведутся в ведущих мировых центрах. В России они также успешно развиваются, в том числе в МФТИ», — отметил Мельников.

