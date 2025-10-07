Ученый Рыбаков оценил открытие лауреатов Нобеля по физике

«Они смогли собрать из таких “слабых связей” целую цепь — миниатюрный чип, который можно запросто подержать в руках. При этом вся эта система в целом вела себя как одна квантовая частица! Для науки — это все равно что впервые увидеть, как законы микромира, обычно действующие для атомов, начинают работать для объекта размером с песчинку. Это открывает дорогу к созданию квантовых компьютеров — машин невероятной мощности», — объяснил ученый.