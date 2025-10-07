Правда ли рэпер Macan уходит на военную службу по призыву и чем он известен

Macan начал давать первые концерты в залах вместимостью в несколько тысяч человек, ездить с гастролями по городам России. Артист считает, что его музыка больше популярна в регионах. «Не потому что она какая‑то простая и люди ее легче угадывают, а потому что легче услышать то, про что я говорю. Там меньше мыльницы на глазах. Москва — она чуть такая, очень разношерстная и многослойная. А в провинции люди про одно. Моя задача — не попасть в ценности, а преподнести свои. И на данный момент они больше откликаются в провинции», — говорил он в интервью.