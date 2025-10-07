На Камчатке пройдет ежегодная бизнес-премия для молодежи «СозДавай!»

Ежегодная молодежная бизнес-премия Камчатки «СозДавай!» пройдет этой осенью. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» Камчатского края.
Цель премии — популяризировать предпринимательство среди молодых людей Камчатского края. В ней могут принять участие подростки от 14 до 17 лет, готовые продемонстрировать знания в сфере предпринимательства, подготовить и презентовать свой бизнес-проект. Им нужно собрать команду из 2−3 человек. Затем каждый должен зарегистрироваться на официальном сайте центра «Мой бизнес» по ссылке до 30 октября, также команда должна подготовить и направить свой бизнес-проект до 11 ноября.
Участники, набравшие максимальное количество баллов по итогам рассмотрения бизнес-проектов, пройдут в финал, который вместе с церемонией награждения состоится 22 ноября. Победителями и призерами премии станут молодые люди, которые покажут лучшие результаты по итогам финальных испытаний.
«Команда-финалист, одержавшая победу, получит 100 000 рублей на воплощение своей идеи, а остальные призеры будут награждены ценными подарками от партнеров мероприятия», — рассказала директор «Камчатского центра поддержки предпринимательства» Юлия Богаевская.
Условия и порядок участия в премии — в положении. Подробную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (4152) 21−50−80, +7 (914)785−17−43.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.