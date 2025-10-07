На Камчатке пройдет ежегодная бизнес-премия для молодежи «СозДавай!»

Цель премии — популяризировать предпринимательство среди молодых людей Камчатского края. В ней могут принять участие подростки от 14 до 17 лет, готовые продемонстрировать знания в сфере предпринимательства, подготовить и презентовать свой бизнес-проект. Им нужно собрать команду из 2−3 человек. Затем каждый должен зарегистрироваться на официальном сайте центра «Мой бизнес» по ссылке до 30 октября, также команда должна подготовить и направить свой бизнес-проект до 11 ноября.