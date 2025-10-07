Из аэропорта Кишинева пытались тайно вывезти почти 60 тысяч евро: Деньги у авиапассажиров конфискованы

Пресечены две попытки незаконного вывоза валюты — пишет t.me/nemdnews.
Сотрудники таможенного поста Кишинёвского аэропорта и Пограничной полиции (ГПП) задержали двух нерезидентов за попытку незаконного вывоза иностранной валюты. Оба пассажира, направлявшихся в Стамбул и Ниццу, скрывали деньги в ручной клади.
— В первом случае 28-летний мужчина не задекларировал 33 550 евро. Деньги были изъяты, а дело расследуется Управлением уголовного преследования Таможенной службы.
— Во втором случае 40-летняя женщина скрывала 20 000 евро. Валюта была изъята и подлежит специальной конфискации, а женщине грозит административная ответственность.
