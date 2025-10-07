В Госдуме предложили ввести цифровые ветеринарные паспорта для животных

Как отмечают авторы, сейчас ветеринарные паспорта домашних питомцев оформляются в бумажном виде, их легко потерять, сложно быстро проверить на подлинность, они изнашиваются, при поездках за границу владельцам приходится подтверждать вакцинацию и чипирование, предоставляя бумажные сертификаты. Кроме того, единого федерального электронного учёта домашних животных пока не существует, что затрудняет контроль за перемещением и состоянием здоровья животных, усложняет взаимодействие между ветслужбами, органами власти и гражданами.