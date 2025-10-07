В центре Ростова перекроют тротуары — ограничения продлятся до 25 декабря

Причиной стали работы на подземных коммуникациях — ремонт электросетей. Ограничения коснутся тротуаров переулка Университетского от улицы Города Волос до улицы Малюгиной, улицы Малюгиной от переулка Университетского до проспекта Чехова, проспекта Чехова от улицы Малюгиной до улицы Текучева, а также улицы Текучева от проспекта Чехова до проспекта Михаила Нагибина.