В центре Ростова перекроют тротуары — ограничения продлятся до 25 декабря

В Ростове-на-Дону с 26 октября по 25 декабря 2025 года на ряде центральных улиц горожанам придется идти в обход. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Причиной стали работы на подземных коммуникациях — ремонт электросетей. Ограничения коснутся тротуаров переулка Университетского от улицы Города Волос до улицы Малюгиной, улицы Малюгиной от переулка Университетского до проспекта Чехова, проспекта Чехова от улицы Малюгиной до улицы Текучева, а также улицы Текучева от проспекта Чехова до проспекта Михаила Нагибина.
Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты пеших прогулок и учитывать временные перекрытия.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону на Буденновском проспекте также ввели ограничения для транспорта и пешеходов. С 1 октября по 25 ноября перекрыта восточная сторона проспекта — от улицы Социалистической до Большой Садовой.