В селе Айкино в Коми открылась библиотека нового поколения

Это вторая модельная библиотека в Усть-Вымском районе. В учреждении провели масштабный ремонт, создали удобные места для занятий и отдыха. В здании созданы «Молодежный центр», «Территория детства» и «АРТ-пространство». В каждом из них читатели смогут комфортно провести время за книгой, компьютером, настольными играми и интерактивной техникой.