В селе Айкино в Коми открылась библиотека нового поколения

Обновленная Центральная межпоселенческая библиотека им. П. А. Сорокина открылась 2 октября в селе Айкино в Республике Коми. Она стала 60-й библиотекой нового поколения, которые создаются с этого года при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры и архивного дела.
Это вторая модельная библиотека в Усть-Вымском районе. В учреждении провели масштабный ремонт, создали удобные места для занятий и отдыха. В здании созданы «Молодежный центр», «Территория детства» и «АРТ-пространство». В каждом из них читатели смогут комфортно провести время за книгой, компьютером, настольными играми и интерактивной техникой.
Также в библиотеку приобрели современное компьютерное оборудование. В нее поступило более 3 тыс. новых художественных, научных, популярных и детских изданий. В учреждении будут проходить разнообразные мероприятия, посвященные сохранению и популяризации культурного наследия, цифровой и компьютерной грамотности и многим другим темам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.