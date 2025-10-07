Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами

«Въездной туризм: достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в информационной справке для СМИ к стратегической сессии «Развитие туризма в России», которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.
К 2030 году предполагается увеличить число въездных туристических поездок до 16 миллионов.
Китай с 15 сентября ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. При поездке в деловых и туристических целях, чтобы навестить родственников и друзей или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.
Что касается Саудовской Аравии, то в июле глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
О том, что Россия планирует в ближайшее время отменить визы для жителей Малайзии, сообщали РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития в марте.