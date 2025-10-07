Россия планирует запустить безвизовые режимы с тремя странами

Китай с 15 сентября ввел на год пробный безвизовый режим для россиян. При поездке в деловых и туристических целях, чтобы навестить родственников и друзей или же в рамках обмена визитами не нужно будет получать визу, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней.