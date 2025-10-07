Ричмонд
Народный врач Беларуси Карпов предупредил о риске пневмоний из-за подъема заболеваемости ОРИ

Белорусский врач Карпов сказал о риске пневмоний при подъеме заболеваемости ОРИ.

Источник: Комсомольская правда

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов предупредил, что грипп в тяжелых случаях приводит к пневмонии.

Народный доктор сказал, что сейчас идет подъем респираторных и вирусных заболеваний и следует позаботиться о своем здоровье:

— Грипп — серьезная респираторная инфекция, поражающая верхние и нижние дыхательные пути. В тяжелых случаях приводит к пневмонии.

Отмечается, что сезон увеличения заболеваемости ОРИ и гриппом начнется в январе и продолжится от шесть до восьми недель.

Игорь Карпов дал совет, для кого особенно важно получить прививку до обозначенного периода:

— Пройти вакцинацию как можно раньше я бы порекомендовал пациентам пожилого возраста, то есть старше 65 лет, также тем, у кого сниженный иммунитет, а еще — беременным женщинам и пациентам, которые находятся на химиотерапии.

Он подчеркнул, что болезнь может проходить в тяжелой форме, с последующими бактериальными осложнениями, поэтому рисковать и надеяться на силы организма не стоит.

Ранее мы писали про полную программу диспансеризации в Беларуси в зависимости от возраста пациента.

Тем временем эпидемиолог сказал, что лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть.

Кроме того, Минздрав сказал, когда в Беларуси появится бесплатная вакцина от гриппа.