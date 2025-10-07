Народный врач Беларуси Карпов предупредил о риске пневмоний из-за подъема заболеваемости ОРИ

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов предупредил, что грипп в тяжелых случаях приводит к пневмонии.
Народный доктор сказал, что сейчас идет подъем респираторных и вирусных заболеваний и следует позаботиться о своем здоровье:
— Грипп — серьезная респираторная инфекция, поражающая верхние и нижние дыхательные пути. В тяжелых случаях приводит к пневмонии.
Отмечается, что сезон увеличения заболеваемости ОРИ и гриппом начнется в январе и продолжится от шесть до восьми недель.
Игорь Карпов дал совет, для кого особенно важно получить прививку до обозначенного периода:
— Пройти вакцинацию как можно раньше я бы порекомендовал пациентам пожилого возраста, то есть старше 65 лет, также тем, у кого сниженный иммунитет, а еще — беременным женщинам и пациентам, которые находятся на химиотерапии.
Он подчеркнул, что болезнь может проходить в тяжелой форме, с последующими бактериальными осложнениями, поэтому рисковать и надеяться на силы организма не стоит.
