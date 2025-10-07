Умер шансонье Алексей Степин

«Друзья, пришла пренеприятнейшая новость — на 58-м году жизни скоропостижно скончался наш друг и коллега, один из ярчайших авторов исполнителей русского шансона Алексей Степин. Как всегда господь забирает лучших. От друзей и коллег приносим свои соболезнования родным и близким! Земля пухом, царствия небесного и вечная память Алексею!» — написал он в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».