Умер шансонье Алексей Степин

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Скончался шансонье Алексей Степин, ему было 57 лет, сообщил его друг и коллега по цеху, артист Александр Павлов.
«Друзья, пришла пренеприятнейшая новость — на 58-м году жизни скоропостижно скончался наш друг и коллега, один из ярчайших авторов исполнителей русского шансона Алексей Степин. Как всегда господь забирает лучших. От друзей и коллег приносим свои соболезнования родным и близким! Земля пухом, царствия небесного и вечная память Алексею!» — написал он в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Степин родился в 1968 году в Казани. В 1990-х годах переехал в Москву. В 1997 году заключил контракт с Александром Толмацким и выпустил «Гули-гули». Известность артисту принесли работы «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».