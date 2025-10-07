В Алтайском крае в селе Селекционном открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли 3 октября в селе Селекционном Алтайского края. Его построили в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципального округа город Славгород.
В августе основные работы были закончены. Специалисты подключили коммуникации, завезли мебель и подключили медицинское оборудование.
Новый ФАП — одноэтажное здание площадью 100 кв. м, оснащенное современной техникой. В нем есть процедурный, смотровой, прививочный кабинеты, помещения для приема пациентов, хранения лекарств, зона ожидания, подсобные помещения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.