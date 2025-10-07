В Минздраве Крыма призвали ввести маркировку вредных продуктов

Главный внештатный диетолог Министерства здравохранения Крыма Виктория Гаврилова призвала ввести маркировку вредных продуктов. Об этом она заявила в эфире «Радио Крым».
По словам диетолога, маркировку нужно вводить на продуктах, которые содержат большое количество сахара, соли и трансжиров. Специалист подчеркнула, что такие товары можно купить почти повсеместно, а стоят значительно дешевле здоровых аналогов.
Гаврилова отметила, что красивая упаковка и приятный вкус делают такие продукты привлекательными для покупателей. Поэтому, как пояснила представитель Минздрава, поможет людям лучше ориентироваться среди товаров.
«Такая маркировка будет весьма положительно влиять, поскольку многие люди не знают, сколько соли или насыщенных жиров содержится в том или ином продукте», — сказала главный диетолог.