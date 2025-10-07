В 2026 году в Курчатовском районе Челябинска благоустроят две территории

Летом этого года жители района активно участвовали в выборе территорий, которые будут модернизированы в первую очередь. По итогам голосования с большим отрывом лидировали пространства возле кинотеатра «Победа» и входная группа «Экопарка». Именно эти объекты станут приоритетными для благоустройства в следующем году. Сейчас идет активная работа над проектами, пожелания и потребности жителей будут учтены.