В 2026 году в Курчатовском районе Челябинска благоустроят две территории

Два общественных пространства благоустроят в следующем году в Курчатовском районе Челябинска в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации района.
Летом этого года жители района активно участвовали в выборе территорий, которые будут модернизированы в первую очередь. По итогам голосования с большим отрывом лидировали пространства возле кинотеатра «Победа» и входная группа «Экопарка». Именно эти объекты станут приоритетными для благоустройства в следующем году. Сейчас идет активная работа над проектами, пожелания и потребности жителей будут учтены.
Возле кинотеатра создадут зону отдыха с новыми покрытиями. Ее озеленят, установят архитектурные формы, сделают освещение и видеонаблюдение. В рамках благоустройства входной группы «Экопарка» специалисты разграничат пешеходные и автомобильные пути. Они сделают безопасное пространство с новыми покрытиями, освещением и видеонаблюдением.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.