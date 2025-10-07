Порода кошек манчкин: история появления, особенности ухода и содержания

В среднем манчкины живут 15 лет, но долгожители дотягивают и до 20. У обычных манчкинов нет болезней, которые характерны для породы, но важно посещать ветеринара для осмотра и вакцинации. У некоторых особей может быть врожденный лордоз — он вызывает ослабление мышц. В этом случае позвоночник опускается на грудную полость и давит на сердце и легкие. Подобные случаи редкие, и наблюдаются у манчкинов не чаще, чем у представителей других пород кошек. Существует мнение, что из-за ограничения в подвижности у манчкинов может развиться остеоартрит. Хозяину лучше предусмотреть все риски и своевременно делать животному рентгенографию.