Столичные школьники стали победителями олимпиады по финбезопасности

Отметим, что олимпиада проводится для школьников начиная с восьмого класса, однако в финале могут выступить ученики не младше девятого. Кроме того, к участию допускаются студенты. Ребята решают творческие задания по финансовому мониторингу, им нужно использовать знания, полученные на школьных уроках математики, информатики, обществознания и права.