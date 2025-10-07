Столичные школьники стали победителями олимпиады по финбезопасности

Команда московских школьников успешно выступила в финале V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Качественная подготовка столичных учащихся к олимпиадам соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«В финале Международной олимпиады по финансовой безопасности выступили 23 московских школьника. Они успешно справились с решением сложных междисциплинарных кейсов, которые требуют знаний в области математики, финансов и права. Призеры и победители олимпиады получат льготы при поступлении в ведущие вузы страны», — рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
Соревнование проходило в Красноярске с 29 сентября по 3 октября. Финальные состязания состоялись на базе Сибирского федерального университета. Они объединили около 600 ребят из 40 стран, среди которых в этом году пять новых: Бангладеш, Иордания, Мадагаскар, Турция и Уругвай.
Победителями и призерами заключительного этапа стали десять учеников столичных школ. Они получат льготы при поступлении в российские вузы, а дипломанты также смогут пройти стажировку в Федеральной службе по финансовому мониторингу и других организациях.
Отметим, что олимпиада проводится для школьников начиная с восьмого класса, однако в финале могут выступить ученики не младше девятого. Кроме того, к участию допускаются студенты. Ребята решают творческие задания по финансовому мониторингу, им нужно использовать знания, полученные на школьных уроках математики, информатики, обществознания и права.
Олимпиада состояла из пригласительного тренировочного этапа, нескольких отборов, квалификационного и заключительного туров. Участников ждали задания, связанные с математикой и гуманитарными предметами, а также междисциплинарный кейс с ситуациями из реальной жизни. Например, необходимо было разобрать конкретный случай, используя знания из области математики, затем дать ему правовую оценку и рассмотреть возможные последствия.
Помимо основного конкурсного трека программа включала более 100 образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Среди них — фестиваль «Олимпиада в красках», на котором школьники продемонстрировали свои национальные костюмы, а также международный форум «Риски новых технологий: диалог поколений в сфере финансовой безопасности». Кроме того, для участников организовали панельные дискуссии и мастер-классы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.