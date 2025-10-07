В СИЗО Новочеркасска пытались передать восемь телефонов в пачке риса

В СИЗО 3 Новочеркасска сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов. При досмотре передачи для одного из осужденных в посылке, отправленной из Воронежской области, обнаружили восемь мобильных телефонов, спрятанных в упаковке рисовых хлопьев.
Сейчас по факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к попытке передачи. Правонарушителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией телефонов.
Если же он ранее был наказан или имеет судимость, наказание может быть куда более суровым — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.