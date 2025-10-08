В Ташкенте стартовала масштабная реконструкция моста через Чирчик в районе круга «Рохат»

Как всё будет проходить
На первом этапе проекта будет построена временная объездная дорога по пойме реки Чирчик, чтобы обеспечить движение транспорта в обход существующего моста. На этом участке появится временный мост, который позволит сохранить поток автомобилей во время строительных работ. Такое решение принято, чтобы свести к минимуму заторы и не создать транспортный коллапс на одной из ключевых трасс, соединяющей Ташкент с областью и Ферганской долиной.
После запуска временной объездной дороги движение на одной половине существующего моста (по направлению Ташкент-Фергана) будет перекрыто, начнётся демонтаж, а затем — строительство новой трёхполосной части, рассчитанной на современные нагрузки. После завершения этой части движение по направлению Ташкент-Фергана откроется, и те же работы начнутся на второй половине моста (в направлении Фергана-Ташкент).
Таким образом, реконструкция будет реализована поэтапно — с сохранением транспортного потока за счёт объездной дороги и поочерёдным демонтажем и строительством каждой половины моста.
Что изменится после реконструкции
Пропускная способность действующего моста сейчас составляет около 15−20 тысяч автомобилей в сутки. После завершения реконструкции этот показатель вырастет до 35−40 тысяч автомобилей, что значительно улучшит дорожную ситуацию на этом направлении.
В проекте также предусмотрено строительство разворотного съезда под мостом — это добавит удобства локальному транспорту, повысит безопасность движения и разгрузит близлежащие перекрёстки.
Завершив все этапы, временный мост демонтируют, а новый объект с улучшенной схемой движения введут в эксплуатацию. Общая стоимость проекта — 44,2 млрд сумов.
Почему сроки сдвинулись
Изначально завершить проект планировали в 2023—2025 годах, но из-за необходимости корректировки проектных решений сроки были пересмотрены. Основная причина — совпадение с другим крупным проектом: строительством нового автомобильного тоннеля через парк «Новый Узбекистан». Одновременное проведение работ на обеих трассах могло бы привести к транспортному коллапсу, особенно в часы пик.
По обновлённому графику, открытие моста намечено на конец мая 2026 года.
А что с кругом «Рохат»?
Отдельно отметим: реконструкция самого транспортного круга «Рохат» в рамках проекта не предусмотрена, поскольку этот участок не входит в границы текущего объекта. Тем не менее, в Комитете признали, что вопрос модернизации этого важного элемента дорожной инфраструктуры остаётся актуальным, и информацию о необходимости его обновления уже передали в профильные органы для возможного включения в будущие программы развития.