В Ташкенте стартовала масштабная реконструкция моста через Чирчик в районе круга «Рохат»

На первом этапе проекта будет построена временная объездная дорога по пойме реки Чирчик, чтобы обеспечить движение транспорта в обход существующего моста. На этом участке появится временный мост, который позволит сохранить поток автомобилей во время строительных работ. Такое решение принято, чтобы свести к минимуму заторы и не создать транспортный коллапс на одной из ключевых трасс, соединяющей Ташкент с областью и Ферганской долиной.