Школы получают поддельные письма от имени Минобразования о фильме «Классная»

Минобразования Беларуси предупредило о фейковых письмах, которые приходят в школы с поддельной электронной почты госоргана.
В сообщении говорится, что в школы приходят письма с поддельной электронной почты «идеологического отдела Министерства образования» с разнарядкой срочно написать отзыв на фильм «Классная». Это отечественный фильм, премьера которого состоялась недавно.
В поддельных письмах для оперативности выполнения поручения рекомендуют воспользоваться шаблоном из прикрепленного файла. Следует знать, что это фейк, который следует игнорировать.
