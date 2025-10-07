Ричмонд
Школы получают поддельные письма от имени Минобразования о фильме «Классная»

Белорусские школы получают письма с поддельной электронной почты Минобразования.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси предупредило о фейковых письмах, которые приходят в школы с поддельной электронной почты госоргана.

В сообщении говорится, что в школы приходят письма с поддельной электронной почты «идеологического отдела Министерства образования» с разнарядкой срочно написать отзыв на фильм «Классная». Это отечественный фильм, премьера которого состоялась недавно.

В поддельных письмах для оперативности выполнения поручения рекомендуют воспользоваться шаблоном из прикрепленного файла. Следует знать, что это фейк, который следует игнорировать.

Ранее мы писали, что в Жодино директор и учредитель фирмы такси задержаны за махинации с налогами на 360 тысяч рублей.

Еще пенсионеры с оружием задержаны на Могилевщине: «Шесть пистолетов, револьвер, пулемет, граната и 800 боеприпасов».

Узнайте, что белорусский ученый назвал два радикальных метода борьбы с колорадским жуком.

Кроме того, МВД сказало, что 16 женщин из разных регионов Беларуси обратились по делу о серийном маньяке.