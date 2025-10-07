В Челябинской области очистили берега озер Чебаркуль и Еловое

Очистку и благоустройство берегов и акваторий озер Чебаркуль и Еловое завершили в Челябинской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Чебаркульского городского округа.
С апреля по сентябрь было организовано восемь мероприятий. Главная цель — очистка территорий от бытового мусора и древесного хлама. В акциях приняли участие молодежные объединения Чебаркуля, сотрудники отдела экологии и члены Хуторского казачьего общества «Хутор Русь». Благодаря совместным усилиям за полгода удалось собрать около 20 куб. м отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.