В Таганроге «Красный котельщик» открыл сварочную лабораторию

Новое учебное пространство создано на базе механического колледжа в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на базе механического колледжа открыли новые учебно производственные мастерские по специальности «Сварочное производство». Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Лабораторию полностью оборудовал и профинансировал котлостроительный завод «Красный котельщик» при участии ООО «Лемакс». Современные помещения оснащены передовым оборудованием, что позволит студентам получить уникальные навыки работы на высоком уровне.

— Для ребят — это отличная возможность развить свои способности и стать профессионалами высокого уровня, а для преподавателей и работодателей — успешное партнерство и развитие кадрового потенциала региона, — отметила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, предприятия города и региона испытывают нехватку сварщиков и поддерживают тесные связи с колледжем, продолжая традицию подготовки квалифицированных кадров.