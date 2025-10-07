В столичном районе Марфино построят дом

Жилой дом по программе реновации возведут на северо-востоке Москвы в районе Марфино, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройка предельной площадью 8 тысяч квадратных метров появится на участке почти в 0,3 гектара. В районе развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также есть крупный парковый комплекс. Недалеко от будущего дома расположен Главный ботанический сад имени Цицина Российской академии наук — идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — добавила Княжевская.
Дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, земельный участок № 9а. На прилегающей территории обустроят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха с малыми архитектурными формами и озеленением.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.