Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столичном районе Марфино построят дом

Недалеко от будущего здания расположен Главный ботанический сад имени Цицина РАН — идеальное место для прогулок.

Жилой дом по программе реновации возведут на северо-востоке Москвы в районе Марфино, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Новостройка предельной площадью 8 тысяч квадратных метров появится на участке почти в 0,3 гектара. В районе развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также есть крупный парковый комплекс. Недалеко от будущего дома расположен Главный ботанический сад имени Цицина Российской академии наук — идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — добавила Княжевская.

Дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, земельный участок № 9а. На прилегающей территории обустроят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха с малыми архитектурными формами и озеленением.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.