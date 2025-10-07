В столичном районе Марфино построят дом

«Новостройка предельной площадью 8 тысяч квадратных метров появится на участке почти в 0,3 гектара. В районе развитая социальная и транспортная инфраструктура, а также есть крупный парковый комплекс. Недалеко от будущего дома расположен Главный ботанический сад имени Цицина Российской академии наук — идеальное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — добавила Княжевская.