Открытие нобелевских лауреатов по физике 2025 года можно встретить в смартфонах

«Говоря об использовании эффекта туннелирования носителей заряда в современных электронных устройствах, каждый может вспомнить о “начинке” своего мобильного телефона: твердотельный накопитель — “флеш-память”, в котором содержится записанная в устройстве информация, был бы нереализуем без этого эффекта, так как он позволяет сохранять локальный электрический заряд в течение десяти лет и более, и в то же время при необходимости за доли миллисекунды многократно перезаписывать данные без разрушения структуры накопителя, демонстрируя применимость явлений квантовой механики в макромире», — сказал он.