Как давно вы писали настоящее письмо? Трогательные фото из архива БЕЛТА

Вы знали, что 9 октября — это Всемирный день почты? Праздник был провозглашен в XX веке для того, чтобы не только популяризировать сами почтовые службы, но и напоминать о ценности человеческого общения. Так что если вы давно хотели отправить кому-то настоящее рукописное письмо или подарок, то вот он — знак! А мы нашли в архивах БЕЛТА фото о том, какой разной бывает почта в Беларуси.
Фото до октября 1917 года. Здание почты на Губернаторской улице (ныне улица Ленина) в Минске. Репродукция БЕЛТА.
26 марта 1956 года. Здание Главпочтамта по проспекту имени Сталина (позже проспект Франциска Скорины и проспект Независимости) в Минске.
14 февраля 1968 года. Ротный почтальон Н-ского подразделения КБВО вручает письма рядовым.
25 мая 1984 года. В операционном зале Главпочтамта белорусской столицы.
29 ноября 1991 года. Оператор международной экспресс-почты.
10 июля 2001. Сельский почтальон.
14 февраля 2012 года. Почта влюбленных в День святого Валентина в Витебске.
14 марта 2014 года. Более 200 км составляет протяженность маршрута передвижного отделения почтовой связи Ельского отдела «Белпочты».
25 января 2018 года. Почтоматы для автоматической выдачи посылок в Гродно.
25 февраля 2019 года. В музее почты.
9 апреля 2019 года. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Кругликов во время гашения конверта и блока марок в честь 75-летия освобождения Беларуси в Бресте. Фото Вадима Якубенка.
12 марта 2020 года. Почта в Минске.
14 апреля 2020 года. Марафон #СпасибоМедикам.
21 декабря 2024 года. В резиденции Деда Мороза в Могилеве.
Читайте также:
Только посмотрите, как им хорошо! Уютные фото ко Дню мурлыканья и потягивания.
Куда поехать на выходные в Беларуси? Классные варианты на Всемирный день туризма.
Дождливая белорусская осень может быть красивой? Мы в этом уверены, и вот почему.