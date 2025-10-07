Как давно вы писали настоящее письмо? Трогательные фото из архива БЕЛТА

Вы знали, что 9 октября — это Всемирный день почты? Праздник был провозглашен в XX веке для того, чтобы не только популяризировать сами почтовые службы, но и напоминать о ценности человеческого общения. Так что если вы давно хотели отправить кому-то настоящее рукописное письмо или подарок, то вот он — знак! А мы нашли в архивах БЕЛТА фото о том, какой разной бывает почта в Беларуси.