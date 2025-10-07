Минобразования: 77% выпускников инженерных классов страны поступили на профильные специальности

Глава ведомства нацелил на открытый и прямой разговор. «Подготовка инженерных кадров для экономики, промышленности — важный элемент технологической безопасности страны. У нас достаточно хорошо и системно выстроена профориентационная работа, начиная со школьной скамьи. Более 6,5 тыс. ребят сейчас учатся в 10-х и 11-х профильных инженерных классах. Каждый из них закреплен за техническим университетом — столичным или региональными. В этом году был первый выпуск инженерных классов, и 77% ребят поступили на профильные специальности. Это самый высокий процент из всех профильных классов. Для сравнения: уровень поступления по профилю в педагогических — порядка 30%, аграрных — 13% и др. Учитывая, что это первый выпуск, можно сказать, что вышел он не комом. Безусловно, эту работу надо системно продолжать», — акцентировал Андрей Иванец, отмечая плюсы механизма подготовки инженерных кадров.