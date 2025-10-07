Минобразования: 77% выпускников инженерных классов страны поступили на профильные специальности

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 77% выпускников инженерных классов в школах страны поступили на профильные специальности. Такие данные привел министр образования Андрей Иванец на встрече с ректорами вузов и руководителями промсектора в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
Предложения по повышению качества подготовки специалистов для сферы промышленности обсудили сегодня профильные ведомства на базе Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого.
Глава ведомства нацелил на открытый и прямой разговор. «Подготовка инженерных кадров для экономики, промышленности — важный элемент технологической безопасности страны. У нас достаточно хорошо и системно выстроена профориентационная работа, начиная со школьной скамьи. Более 6,5 тыс. ребят сейчас учатся в 10-х и 11-х профильных инженерных классах. Каждый из них закреплен за техническим университетом — столичным или региональными. В этом году был первый выпуск инженерных классов, и 77% ребят поступили на профильные специальности. Это самый высокий процент из всех профильных классов. Для сравнения: уровень поступления по профилю в педагогических — порядка 30%, аграрных — 13% и др. Учитывая, что это первый выпуск, можно сказать, что вышел он не комом. Безусловно, эту работу надо системно продолжать», — акцентировал Андрей Иванец, отмечая плюсы механизма подготовки инженерных кадров.
В вопросе подготовки кадров система образования работает исключительно под заказ реального сектора экономики, сказал министр. «Важно, чтобы работы и проекты, которые выполняют одаренные и талантливые ребята, были полезны производству. Выпускники же Национального детского технопарка — это своего рода золотой фонд, который будет готов в последующем прийти работать на предприятия», — пояснил он.
Министр образования выразил уверенность в том, что и выпускники вузов на последних курсах, которые заканчивают университет, в состоянии работать. «Есть разные варианты с частичной или полной занятостью через составление индивидуальной программы обучения в вузе. Такая практика в первую очередь решает вопрос с пресловутым распределением, которое в процессе ожидания (определения первого места работы. — Прим. БЕЛТА) порой воспринимают как карательную меру. При таком подходе видим планомерное продолжение трудовой деятельности, которую выпускник начал еще во время учебы. И когда наступает время распределения, он говорит, что уже год трудится на предприятии и хочет туда распределиться. Вопросов с этим не возникает», — отметил Андрей Иванец.
В целом, как обозначил глава ведомства, практико-ориентированное обучение развивается по трем направлениям. «Во-первых, это центры компетенций. Видим активную позицию по этой теме и промышленных предприятий. Во-вторых, создание учебных мастерских на базе производств. Это поручение нашего Президента, прозвучавшее на республиканском педагогическом совете. В этом году на 55 предприятиях либо создали, либо завершают этот процесс. И третье направление — привлечение практиков с предприятий, чтобы преподавать либо в университетах, либо в колледжах», — заключил он. -0-