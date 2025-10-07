В Ярцеве Смоленской области открыли модельную библиотеку

Библиотеку на улице Карла Маркса в городе Ярцево Смоленской области модернизировали в модельную при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждении появились интерактивные зоны с очками виртуальной реальности и новое оборудование. Также в библиотеке установили кондиционеры и удобную мебель, а книжный фонд пополнили почти 4,5 тыс. новых изданий.
«Уверены, что модельная библиотека станет центром притяжения, удобным местом для чтения, творческого самовыражения и интеллектуального роста», — сказала директор учреждения Светлана Сныткина.
Глава Ярцевского округа Роман Захаров подчеркнул, что с открытием новой библиотеки муниципалитет получил уникальное пространство, способствующее повышению качества культурной жизни и распространению семейных традиций.
Отметим, учреждение стало уже 13-й библиотекой нового поколения на территории Смоленской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.