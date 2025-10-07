Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харичев объявил о создании в России института соцархитектуры

Харичев: на базе «России — страны возможностей» создадут институт соцархитектуры.

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев объявил о создании института социальной архитектуры на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал, для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образов будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, и на базе платформы “Россия — страна возможностей” принято решение создать институт социальной архитектуры как раз для того, чтобы успевать за этими изменениями, чтобы заниматься социальным моделированием и социальным проектированием», — сказал Харичев журналистам в ходе II Международного симпозиума «Создавая будущее».

Харичев подчеркнул, что институт станет «лабораторией» или «конструкторским бюро», которое будет учитывать технологические изменения и прогнозы и будет пытаться выстраивать социальные модели изменения, а также разрабатывать проекты.

Второй международный симпозиум «Создавая будущее» проходит 7−8 октября в Москве на площадке Национального центра «Россия».